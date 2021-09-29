فتح الحدود البرية بين الأردن وسوريا

دخل قرار إعادة فتح الحدود بين الأردن وسوريا "معبر جابر - نصيب" حيز التنفيذ، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، مع تنفيذ مجموعة من الاجراءات الفنية واللوجستية التي تتعلق بحركة الشحن والمسافرين.

و أكد مدير معبر جابر الأردني العقيـد مـؤيـد الـزعبـي الأربعاء، بدء تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر-نصيب) وإعادة العمل فيه بكامل طاقته.

وقال الزعبي في حديث لإذاعة الامن العام، إن حركة الشحن والمسافرين على حدود جابر بدأت صباح اليوم مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات كإلغاء عملية النقل التبادلي "باك تو باك" والدخول أو الخروج مباشرة لمركبات الشحن او لحافلات المسافرين بعد إجراءات التفتيش والتدقيق، كما يسمح لشاحنات الترانزيت بالدخول للأردن بإتجاه السعودية والخروج من الأردن بإتجاه سوريا.





وأشار مدير حدود جابر الى أنه يسمح بمغادرة الأردنيين الى الجانب السوري باستخدام مركبات النقل العمومية والحافلات بدون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما كان معمول به سابقا، كما يسمح لـ 100 مركبة شحن بدخول الحدود يوميا ولا يشترط عدد معين لحافلات المسافرين.



وأكد أنه لا يسمح حاليا بدخول السيارت الخاصة للمواطنين إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وبين الزعبي، أنه يشترط على المسافرين والسائقين سواء القادمين أو المغادرين إظهار شهادة فحص "بي سي آر" لمدة 72 ساعة وسيتم فحص غير متلقي اللقاح داخل الحدود، أو إظهار شهادة حصولهم على المطعوم بجرعتين، متمنيا على المسافرين الإلتزام بالبروتوكول الصحي والإلتزام بالتباعد داخل صالات الإنتظار خلال التفتيش الأمني أو الجمركي.

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن في بيان صحفي سابق، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (معبر جابر الحدودي)، اعتبارا من صباح الأربعاء 29 أيلول 2021م، وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.