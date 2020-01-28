فتح تؤكد قدرتها على افشال صفقة القرن وحماس تطالب عباس بالمزيد من التنسيق

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح، إياد نصر، إن خروج الجماهير الفلسطينية في مسيرات “الغضب الشعبي”، وقرار الرئيس محمود عباس بدعوة وزراء الخارجية العرب لاجتماع عاجل، هي أولى الأدوات التي يملكها الشعب الفلسطيني وقيادته، لإفشال “صفقة القرن”.

وأضاف نصر في بيان صحفي ،اليوم الثلاثاء، أن الجماهير الفلسطينية، قادرة على إفشال كافة مخططات الإدارة الأمريكية لتمرير الصفقة المشؤومة، كما أفشلت من قبل كل المؤامرات التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية .

وأوضح ، أن إصرار الرئيس ترامب على طرح خطته السياسية، لانتشال نفسه أولا ومن ثم نتنياهو من وحل السقوط، يؤكد جهله التام بطبيعة الشعب الفلسطيني، الذي أدار معاركه السابقة، من أجل الحرية والاستقلال بكل صلابة وحكمة.

وشدد على أن القيادة والشعب الفلسطيني، لن يخضعوا لأي ابتزاز أو تهديد أمريكي، وأن “لا” التي أعلنها الرئيس محمود عباس عدة مرات في وجه ترمب وإدارته المتصهينة أكبر دليل على ذلك.

وأكد ، أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر حتى نيل حريته بالاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، وزوال الاحتلال والمستوطنات، مشددا على أهمية استمرار الحراك الشعبي الرافض للمخططات الأمريكية والإسرائيلية، والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، لتمزيق بنود “صفقة القرن”.

حماس ترحب بتنسيق عباس معها

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس،خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إن حركته ترحب بدعوة الرئيس محمود عباس للفصائل لاجتماع وطني في الضفة الغربية المحتلة لبحث مواجهة “صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الحية، خلال كلمة له في تظاهرة للقوى والفصائل الفلسطينية في غزة، تنديدا بصفقة القرن والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية: “نثمن دعوة أبو مازن مساء اليوم لكل الفصائل والفعاليات للقاء وطني في الضفة.. نحن وكل الفصائل مشاركون فيه”.

وشدد الحية على أهمية الاجتماع،مؤكدا أنه غير كاف ويجب أن يعقبه اجتماعات للاتفاق على استراتيجيات واضحة للقول للعالم: “رغم الخلافات التي يصعب حسمها في بعض القضايا، لكننا موحدون أمام المخاطر والصعاب”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تسلل” من بين الصراعات، والخلافات، وحالات تطبيع بعض أنظمة المنطقة مع الاحتلال، والخوف من الولايات المتحدة، ليقدم هدية للمحتلين المجرمين القتلة الذين لا يريدون لشعبنا أي وجود.

وتساءل: “من يظن أنه يمكن في غفلة من التاريخ أن يمرر صفقة تنهي القضية الفلسطينية وتشطب حق العودة وتنهي القدس عاصمتنا الأبدية أو يلتهم الأرض المقدسة المباركة أو يفعل ما يشاء؟!”.

وشدد الحية على وحدة الشعب الفلسطيني خاصة عند الشدائد والأزمات، بقول: “شعبا واحدا ببندقية واحدة وسياسة واحدة ضد الاحتلال والمؤامرات، اليوم هي أول صفعة لصفقة القرن، فهذا المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش الصفقة، فعندما نكون موحدين لا يجرؤ ترامب ولا نتنياهو على حقوقنا”.

وطالب الحية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات والداخل المحتل للتظاهر ضد الصفقة بشكل موحدة حتى تصل الرسالة إلى الاحتلال .

وتابع: “نقول لترامب إذا كنت تريد بذلك أن تنقذ نفسك فلن تنقذها من عار التاريخ وعار شعبك الذي سيتحول إلى عدو لشعبنا، ونقول للأمريكان، إن رئيسكم يضعكم في عداوة شعبنا والأمة والمناصرين، فاختاروا أن تكونوا أعداءً أو تطردوه من البيت الأبيض”.

ووجه الحية رسالة الى ترامب والاحتلال بقوله: “لن تجدوا في الشعب الفلسطيني من يقبل أو يوافق على صفقة العار، وإذا وجدوا واحدًا فهو ليس فلسطينيًا”، متوعدا نتنياهو بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

ودعا الحية المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسية “المكاييل الظالمة”، مطالبًا الدول العربية والإسلامية في نفس الوقت بإعلان موقف واضح برفض الصفقة.

وقال: ” صفقة القرن لن تمر وفينا عرق ينبض، ومجاهد يقاتل، وثائر يدافع عن مسرى النبي وفلسطين والقدس واللاجئين”.

وكان الاف المواطنين تظاهروا اليوم في مدينة غزة، للتنديد بما يسمى “صفقة القرن”،وانطلقت التظاهرات من أمام مقر “الأونروا “باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي والصمت الدولي والعربي على بنود الصفقة.