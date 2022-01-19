"فتح" تجدد ثقتها بـ عباس رئيسا لدولة فلسطين واللجنة التنفيذية

جددت اللجنة المركزية لحركة فتح، اختيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما رشحت عضوين منها لشغل مناصب بالمنظمة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة محمود عباس، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.

وقالت إن اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، جددت ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.

كما جددت اللجنة المركزية، وبالاجماع ثقتها في عزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.