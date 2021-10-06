فتح تحذر من الانفجار و فصائل فلسطينية تدعو لإلغاء «أوسلو»

حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من انفجار الاوضاع في فلسطين التاريخية فيما دعت 5 فصائل فلسطينية مقيمة في دمشق الى الغاء اتفاقية السلام مع الاحتلال

فتح تحذر

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الوزير حسين الشيخ، الأربعاء، إن الإعلان عن 10 آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا “عطروت”، هو تأكيد للنهج اليميني الاستيطاني لهذه الحكومة. وأضاف الشيخ، في تغريدة عبر تويتر: “بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة بمثابة قتل لحل الدولتين، وتمهيد لانفجار قادم، وتقليص للخيارات”.

10 الاف وحدة استيطانية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، أن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، بدأت بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار عطروت المهجور بالقدس المحتلة. وهذه الوحدات السكنية التي يتم الترويج لها ستكون بمثابة بدء إعلان لعودة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم تخصيص هذه المنطقة للسياحة بهدف خدمة الفلسطينيين.

الغاء اتفاقية اوسلو

في الاثناء دعت 5 فصائل فلسطينية، إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وتطبيق قرارات الأمناء العامين لتطوير نضالات الشعب الفلسطيني في كل مكان، مطالبة بوقف الرهانات على الحلول الوهمية واعتماد المقاومة في الميدان سياسة بديلة.

جاء ذلك، في بيان للفصائل التي تتخذ من العاصمة السورية مقرا لها عقب اجتماع تشاوري بالعاصمة السورية دمشق، وهي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

وأكدت الفصائل على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار الأمناء العامين في رام الله – بيروت بإنجاز الاستراتيجية الوطنية الكفاحية، بديلاً لاتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بكل أشكالها، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق التحول نحو العصيان الوطني، إلى أن يحمل الاحتلال ومستوطنوه عصاهم ويرحلوا عن أرضنا أذلّاء.

وشددت الفصائل على ضرورة وقف الرهانات الهابطة على حلول وهمية، كالعودة إلى الرباعية الدولية، خاصة بعد أن كشفت الإدارة الأمريكية وحكومة دولة الاحتلال أوراقها كاملة بشأن العملية السياسية التي أثبتت فشلها عبر حوالي 3 عقود من الزمن المهدور من حياة شعبنا وقضيته الوطنية، أو بشأن الاستيطان الذي ما زال مستمراً بشكل جنوني”.