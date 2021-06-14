"فتح" تدعو الفلسطينيين للتصدي ل"مسيرة الأعلام"

دعت حركة "فتح"، اليوم الاثنين، كوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني، إلى "التصدي لمسيرة المستوطنين يوم غد الثلاثاء، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفي بيان لها، أشارت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن "القدس خط أحمر، وأن لدى الشعب الفلسطيني الإرادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإفشال مخططاته الاستعمارية".

وقالت اللجنة: "إن شعبنا العظيم، خاصة في القدس العاصمة، يثبت في كل استحقاق وطني أنه عصي على الكسر، ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع، وسيواصل صموده ومقاومته حتى يكنس عن أرض وطنه آخر جندي ومستوطن إسرائيلي"، مشيرة إلى أن "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة والداخل والشتات سيهزم هؤلاء الفاشيين من اليمين الصهيوني العنصري".

هذا وحملت اللجنة المركزية لفتح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى "التدخل السريع لوقف هذه الهستيريا التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها".

وناشدت اللجنة المركزية "جماهير شعبنا بالوحدة ورص الصفوف في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومقدساتها، وعلى وجه التحديد المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني الصامد المرابط سيتصدى بقوة للفاشيين وسيهزم مخططاتهم".