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"المنظمة" وفتح تدعوان للتصدي لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

"المنظمة" وفتح تدعوان للتصدي لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
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