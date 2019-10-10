فتح ترحب بزيارة المنتخب السعودي إلى دولة فلسطين

رحبت حركة فتح، اليوم الخميس، بزيارة المنتخب السعودي الوطني لدولة فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

واعتبرت حركة فتح أنه “حدث مهم وله دلالات متعددة، أهمها متانة العلاقات الفلسطينية- السعودية، على كافة المستويات، وتعبيرا صريحا عن موقف الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد”.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي إن “تنظيم هذه المباراة على أرض القدس في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، حدث تاريخي في تعزيز مكانة فلسطين على كافة الساحات والمجالات، ويأتي تأكيدا على مكانة دولة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنها الرياضية”.

ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني الى حضور المباراة ورفع العلمين الفلسطيني والسعودي وتشجيع الفريقين.