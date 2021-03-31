فتح تسجل قائمتها مدعومة بـ 4 فصائل وحماس تعلن عن مرشحيها

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إنه سيتم ظهر اليوم (الأربعاء)، تسجيل قائمة "فتح" للانتخابات التشريعية بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها كاشفا إنها ستضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة من أجل تعزيزها.

فتح تقود 4 فصائل في الانتخابات

وكشف الأحمد النقاب عن أن القائمة ستضم أيضا أعضاء من جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية وأيضا ضمن التحالف جبهة التحرير العربية التي ستشارك بالتصويت دون ممثل بالقائمة.

وأشار الى ان القائمة ستشمل 132 مرشحا من جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية ولكنه رفض الإفصاح عن اسم الشخصية التي ستترأس القائمة.

وكشف الأحمد النقاب عن أن القائمة ستشمل أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح من أجل تعزيز قوة القائمة.

مروان البرغوثي

ونفى الأحمد علمه بقرار عضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي تشكيل قائمة منفصلة عن القائمة الرسمية وقال، "لا استطيع ان أعلق قبل أن أتأكد من صحة هذه المعلومات، هذه أخبار مقلقة وسأعمل على التأكد منها ولكن إن صحت فهي تعتبر خروجا".

قائمة حماس

قدمت حركة حماس يوم الإثنين الماضي، قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية تحت اسم "القدس موعدنا"، للمشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 أيار المقبل.

وترأس القائمة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، ويليه محمد أبو طير من القدس.

وتضم القائمة 9 أسرى في سجون الاحتلال، وهم: نائل البرغوثي في المقعد الرابع، وعدنان عصفور، وجمال أبو الهيجا، وعبد الخالق النتشة، وحسن سلامة، ورأفت ناصيف، وفازع صوافطة، وعبد الباسط الحاج ومصطفى الشنار، إلى جانب 8 أسرى محررين.

كما تضم القائمة 30 امرأة، منهن الكاتبة لمى خاطر من الخليل في المقعد الثالث.

ووصل عدد القوائم التي تقدمت لدى لجنة الانتخابات المركزية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي 25 قائمة، ما يفوق عدد القوائم التي تقدمت في الانتخابات التشريعية السابقة في 2006 والتي كان عددها 11.

وينتهي باب الترشح منتصف الليلة، ومن المفترض أن تسجل حركة "فتح" اليوم قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات.

25 قائمة انتخابية



أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، مساء اليوم الثلاثاء، أن العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم بلغ (25) قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة في بيان، أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما تستمر دراسة باقي الطلبات.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء 31/3/2021، علماً أن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 نيسان/ إبريل المقبل.

الانتخابات في القدس

و أعلن وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمانع حتى اللحظة في تحديد موقفها بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن السلطة تقوم بحراك دبلوماسي مكثف مع الاتحاد الأوروبي لضمان نجاح الانتخابات الفلسطينية من حيث تسهيل العملية من قبل إسرائيل.

وأضاف المالكي أن المطالب الفلسطينية "تتضمن تسهيل تسجيل القوائم الانتخابية وحرية التحرك والتنقل والدعاية الانتخابية والتصويت الحر يوم الاقتراع وما بعد الانتخابات وهي إجراءات متكاملة يجب ضمانها من دول العالم وتحديدا الاتحاد الأوروبي".

واعتبر وزير الخارجية أن إسرائيل "تصر على إشارات سلبية بشأن عرقلة العملية الانتخابية الفلسطينية في وقت تتواصل الجهود الأوروبية لوقف السلوك الإسرائيلي".

كما لفت إلى أن إسرائيل رفضت منح تأشيرات دخول وفود أوروبية إلى الأراضي الفلسطينية بغرض التحضير للمراقبة والإشراف على الانتخابات الفلسطينية.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل من أجل إعطاء ضمانات لتسهيل العملية الانتخابية ليس فقط للوفود الأجنبية بغرض المراقبة وكذلك ضمان نزاهة الانتخابات دون تدخل إسرائيلي".