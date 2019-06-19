فتح تكشف عن تطورات هامة بملف المصالحة مع حماس

كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، عن تطورات وصفها بأنها ”هامة“ في موقف حركة حماس من ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكد الأحمد في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“، أن تطورات موقف حماس الإيجابية سيتم الإعلان عنها قريبًا من الجانب المصري في الوقت المناسب، مؤكدًا أن ملف المصالحة يشهد تحركات إيجابية ستتبلور الفترة المقبلة.

وقال ”بصراحة لا أريد أن أتحدث بملف المصالحة، ولكن عقدنا في القاهرة جلسة مطولة مع الذين يتولون هذا الملف، وهناك تطورات إيجابية لا نريد الحديث بها، وهي بحاجة للنضج“.

وأضاف“ربما قريبًا ستكون هناك تحركات وزيارات مصرية رفيعة المستوى لرام الله، للقاء الرئيس عباس شخصيًا، قبل أن تكون هناك زيارة لقطاع غزة لحل إشكالية المصالحة“.

وأعرب عزام الأحمد عن أمله في ”أن تتكلل الجهود المصرية بالنحاح بعيدًا عن الإعلام، وسيتم الإعلان عنها من جانب مصر، عندما تنهي تحركاتها، وذلك بحضور حركتي فتح وحماس“.