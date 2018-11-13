فتح: تناقضنا الرئيسي مع الاحتلال وليس مع حماس

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، الثلاثاء، إن التناقض الوحيد هو بين الفلسطينيين وبين الاحتلال الاسرائيلي، وأن الخلافات بين حركتي فتح وحماس ما هي إلا خلافات ثانوية.

وأضاف العالول، خلال مشاركته في إحياء الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد القائد ياسر عرفات في قرية كفر مالك شمال رام الله: “إن شعبنا ما زال يتعرض للعدوان، وما زالت ترتكب ضده وبحقه أبشع الجرائم التي تستهدف الإنسان والمباني والمراكز الإعلامية وغيرها.”

وقال العالول: “إن حركة فتح ثابتة دائما على المبدأ ولم ولن تحيد عنه يوما، وهو أن التناقض الأساسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي، وان الإختلاف والتباين بين حركتي فتح وحماس ما هو إلا خلاف ثانوي، والدليل على ذلك ان ابناءنا ومقاتلينا من حركة فتح ايضا واقفون بالميدان وقدموا الكثير من التضحيات في قطاع غزة”.

وتابع: “إننا ندرك تماما أن ما يثير حفيظة البعض أن هنالك من لم يتجاوبوا مع نداءاتهم بالوحدة إبان معارك سابقة، وأنا اتحدث هنا عن معركة الدفاع عن الأقصى والقدس والبوابات الإلكترونية”.

وطالب العالول أبناء حركة فتح التعالي على الجراح والتمسك بوحدة الموقف، “فكما هي القدس في قلوبنا ونضحي بالغالي والنفيس من أجلها، أيضا كذلك هي غزة وشعبها وكل مكان وموقع في وطننا الغالي”.

وطالب العالول بأن تكون الأولوية دائما لمواجهة العدوان، وقال: “من هنا نحن نكرر الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في أكثر من موقع ومناسبة، ونناشد اخوتنا في حركة حماس من أجل القدس والأقصى والمستقبل والحرية والاستقلال، بالعمل على إنهاء الانقسام فورا والعودة الى حضن الشعب والوطن لنكون دائما ومعا من أجل فلسطين”.

ووجه العالول التعازي لذوي الشهداء الذين سقطوا على أرض غزة جراء العدوان الإسرائيلي، متمنيا لهم الرحمة.