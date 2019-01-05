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فتح تنوي احياء ذكرى انكلاقتها في غزة الاثنين رغم منع حماس

فتح تنوي احياء ذكرى انكلاقتها في غزة الاثنين رغم منع حماس
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