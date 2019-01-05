فتح تنوي احياء ذكرى انكلاقتها في غزة الاثنين رغم منع حماس

أمن حماس الداخلي اعتقل (50) عنصراً من فتح

اكد كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نيتهم الاحتفال بالذكرى الـ 54 لانطلاق الحركة في ساحة السرايا في قطاع غزة وذلك يوم الاثنين المقبل

وتمسك الفتحاويون بحقهم بالتعبير عن هذه المناسبة على الرغم من توعد حركة حماس التي تسيطر على القطاع بمنع اي مظاهر احتفال لابناء فتح بالتزامن مع حملة اعتقالات واستدعاءات لاعلاميين وصحفيين تحذرهم من تغطية الحدث

حملة اعتقالات في صفوف كوادر فتح

شنّ أمن حماس في غزة مساء الجمعة، حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وخاصة منطقة الشمال.

وأفادت مصادر أنّ أمن حماس الداخلي اعتقل (50) عنصراً من فتح، خلال حملةٍ له في منطقة شمال قطاع غزة واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، وعرف من بين المعتقلين:

1.يونس أبو دحيل

2.ياسر الجلاوي

3.ياسر البلي

4.محمد باجس التري

5. صالح قداس

6. عليان عليان

7. خليل سيد صالح

8. عطية حمودة

9. عائد أبو قمر

10.خالد حمودة

11. بلال حويحي

12.اسكندر حويحي

13. حسام نعيم

14.جواد المدهون

15.امين سلمان

16. د علاء القطناني

17.سهيل الوحيدي

18. محمد حسن الكحلوت

19. رامز حمادة (زامل)

20.صفوت العبد شعبان

21.رامي شبات

22.ناهد عبد الجواد

23.محمد أبو دلاخ

24.جمال الحو

25.عبد الكريم طنبورة

26.مدحت الهسي

27.محمد العجرمي

28.محمود الحو

29.حمادة العطل

30.حمزة حلاوة

31.ايمن محمد حلاوة

32.عزيز العنزي

3.محمد كامل أبو شباب

34.جهاد النجار

35. حسام أبو وردة

36.بسام التوم

37.اسماعيل جمعة

38.محمد العجوري

39.عاصف عبيد

40.حسام نعيم

41.محمد شدة أبو زريق

42. رائد فوزي قاسم

43.احمد منصور أبو عودة

44.معين مصباح الكفارنة

45.صفوت جنيد

46.اسماعيل ثابت

47.ياسر مسعود

48.توفيق أبو جراد

49.رامز حمادة

50.لؤي الغول

51.صالح ساق الله

52.نايف خويطر

53.حسن خويطر

54.أحمد الحويطي

55.أبو مدحت أبو وردة