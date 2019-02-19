فتح توصي عباس بعدم الاجتماع مع فصائل لا تعترف بمنظمة التحرير

أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعدم المشاركة في اجتماعات مع فصائل لا تعترف بمنظمة التحرير ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، أمس الاثنين في مقر الحركة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الحركة أن "الحفاظ على منظمة التحرير كهوية للشعب الفلسطيني، يعد مقدمة للحفاظ على القدس ومقدساتها والدفاع عن قضية اللاجئين وكافة القضايا الفلسطينية".

واتهمت مركزية فتح، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بوضع العراقيل أمام فرصة التوصل لتفاهمات إنهاء الإنقسام في الحوارات التي عقدت في موسكو.

وحول تشكيل حكومة فصائلية جديدة، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح إنها رفعت توصياتها لرئيس السلطة حول الأمر لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" رفضت التوقيع على البيان الختامي للحوار في موسكو، لاعتراضها على بندين أساسيين.

ويتعلق البند الأول، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005، والآخر فهو رفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اجتمعت في موسكو قبل أيام، لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.