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فتح توصي عباس بعدم الاجتماع مع فصائل لا تعترف بمنظمة التحرير

فتح توصي عباس بعدم الاجتماع مع فصائل لا تعترف بمنظمة التحرير
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