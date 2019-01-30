مهرجان جماهيري لانصار حركة فتح

أصدرت حركة "فتح"، بيانا ردا على تصريحات القيادي في حركة "حماس" التي وصف فيها مقترح تشكيل حكومة فصائلية بـ"حكومة فيتشي التي ستعزز الانقسام وتهيئ لصفقة القرن".

وقالت حركة "فتح" اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن "حماس" ليست مدعوة للمشاركة في حكومة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفة: "إنكم (حماس) ومنذ خرجتم للوجود ترفضون الانضمام للمنظمة وتتعاملون معها بحقد أسود وتطرحون أنفسكم بديلا عنها.

وأوضح رئيس المكتب الاعلامي لحركة "فتح" منير الجاغوب أن حركة "حماس" عندما ساهمت في المشاورات، التي أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يتحدثوا حينها عن "فيشي" ولا غيره، مضيفا: "ورغم مشاركتكم في تشكيل الحكومة إلا أن سياستكم التخريبية قد تسببت في تعطيل عملها، فلا تستغربوا إقالتها".

وتابع في بيان: "لن نتسابق معك في كيل الاتهامات، فاللغة التي تستخدمها أنت هي استمرار لمفردات التخوين التي تكيلونها بلا حساب ضد كل من يختلف معكم ويرفض انقلابكم على الشرعية وتساوقكم مع صفقة القرن".