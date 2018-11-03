فتح: حماس تسعى لإقامة دولة مسخ في غزة

مدينة غزة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، يوم السبت، إن حركة حماس تسعى الى إقامة دولة مسخ في غزة، تكون مركزا لخلافة مزعومة ضمن "صفقة القرن".

وأكد محسين في حديث لـ"إذاعة صوت فلسطين"، أن حماس منعت أي مقاومة مسلحة، والآن تمنع أي مقاومة سلمية.

وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن سعي حماس للتوصل إلى تهدئة مع الحكومة الإسرائيلية، يأتي في سياق مخططها لإبقاء سيطرتها على غزة، مؤكدا أن التهدئة يجب أن تكون عبر القيادة الفلسطينية.

ودعا المسؤول الفلسطيني المواطنين إلى التصدي لمخطط حركة حماس، القاضي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

هذا وسبقت تصريحات جمال محيسن، تأكيدات جاءت على لسان سياسي إسرائيلي رفيع، يوم الجمعة، حيث قال إنه تتم بلورة صفقة برعاية مصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة تقوم قطر بموجبها بتزويد القطاع بالوقود وصرف رواتب موظفي حكومة حماس