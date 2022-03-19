فتح 10 ممرات انسانية في أوكرانيا.. ولافروف: الأمريكان يعرقلون المفاوضات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمريكيين لا يسمحون للوفد الأوكراني المفاوض، أن يوافق على الحد الأدنى للمطالب الروسية لانهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفي المقابل أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها نسقت مع موسكو لفتح 10 ممرات انسانية.

وشدد لافروف في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة "زعماء روسيا"، على أن موسكو أيدت دائما حل جميع القضايا دبلوماسيا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق بعد بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا على اقتراح رئيسها فلاديمير زيلينسكي إطلاق مفاوضات سلام.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية لكن لاحقا "تم تحسين بعض الحوار".

وتابع: "وذلك على الرغم من أنه يشعر دائما أن الأمريكيين على الأرجح يمسكون بيد الوفد الأوكراني ولا يسمحون له بالموافقة على الحد الأدنى على الإطلاق، حسب رأيي، من المطالب".

وأكد لافروف أن "العملية لا تزال تمضي قدما" على الرغم من كل العوائق.

ممرات انسانية

أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها نسقت مع روسيا فتح 10 ممرات إنسانية، اليوم السبت، لإجلاء المدنيين من منطقة القتال المتواصل في أراضي البلاد.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، أثناء موجز صحفي: "اليوم تم تنسيق 10 ممرات إنسانية".

وأشارت المسؤولة إلى أن أحد هذه الممرات سيتيح إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف إلى مدينة زابوروجيه، مضيفة أن قافلة حافلات انطلقت لنقل سكان ماريوبول المتواجدين حاليا في مدينة بيرديانسك إلى زابوروجيه (أوكرانيا).

كما أعلنت فيريشوك عن خطط كييف لإيصال مساعدات إنسانية إلى مقاطعات خيرسون وخاركوف ولوغانسك.