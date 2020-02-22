فترة حضانة "كورونا" قد تصل إلى 27 يوما

أعلنت إدارة محلية في الصين، اليوم السبت، أن فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما، بعدما أعلن في وقت سابق أن مدة الحضانة المفترضة للفيروس هي 14 يوما.

وأعلنت حكومة محلية في الصين، أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا، لكن لم تظهر عليه أعراض المرض إلا بعد 27 يوما، مما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة.

وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.

وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أن الرجل الذي أشارت إليه أسرته باسم جيانغ قاد سيارته في 24 يناير للعودة إلى منطقة شنونغجيا في شمال غربي هوبي قادما من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التي كانت مصابة بالمرض.

وذكر بيان الحكومة أنه أصيب بحمى في 20 فبراير وتأكدت إصابته بالفيروس في اليوم التالي.