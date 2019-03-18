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فتى البيضة يتبرع بالجوائز والمبالغ المالية لاهالي ضحايا المسجدين

فتى البيضة يتبرع بالجوائز والمبالغ المالية لاهالي ضحايا المسجدين
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