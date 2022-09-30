فجر السعيد روجت للتطبيع فاسقطها الكويتيون

433 صوتًا فقط صوتو للاعلامية الكويتية فجر السعيد التي اطلقت تصريحات وصفت بانها خارج الفضاء والعالم الكويتيين، حيث اعلنت عبر قنوات اعلام الاحتلال الاسرائيلي بان الشعب الكويتي يرغب في اقامة علاقات مع اسرائيل ومشجع للتطبيع فكان رد الكويتيين عليها صارما في صناديق الانتخابات

الكويتية فجر السعيد صرّحت على إحدى القنوات العبرية قبل فترة، بأن شعب الكويت مع التطبيع ولكنّه "أغلبية صامتة"!!

بالأمس قال شعب الكويت الشريف كلمته ومنحها 433 صوتًا فقط في الانتخابات، ليلفظها الشعب هي وأسيادها الصهاينة! pic.twitter.com/IPV07HEWVP — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 30, 2022

الاعلامية الكويتية التي غفر لها الشعب كافة "تغريداتها خارج السرب" الا انه وقف ليحاسبها بشكل رئيس على تصريحاتها لوسائل اعلامية اسرائيلية اقرت قبل نشر النتائج النهائية وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بان هزيمتها قادمة لا محالة

وقالت السعيد في تدوينة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" عقب ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عمليات فرز أصوات الناخبين: "قدر الله وماشاء فعل" متراجعة عن العشرة الاوائل الذين سيمثلون الشعب الكويتي في دائرتها.

واجرت فجر السعيد في يونيو العام الماضي مقابلة صحافية مع قناة “كان” الإسرائيلية ودعت فيها للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما اثار رفضا من السياسيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرو ان تصريحاتها تعبر عن نفسها فقط وقالت “أنا مع التطبيع ورأيي قلته قبل أن تطبع دول الخليج، ولا زلت مُصرة عليه، نجلس على طاولة التفاوض بالحل الدبلوماسي نقدر نوصل لحلول عديدة”.

وأضافت “رسالتي أن أزور القدس”، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بمنحها إذناً بالوصول إلى القدس، ووصفت المعارضين لتصريحاتها بأنهم “مجموعة مفلسة، تريد أن تستغل الحدث، وأن هذه المجموعة تريد فقط أن تتداول أي موضوع شعبوي”.

كما اجرت في 2019 مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، تطالب بالتطبيع، والتعاون مع إسرائيل

وفجر السعيد (55 عاما ) هي كاتبة دراما ومنتجة وإعلامية كويتية ومالكة قناة سكوب. اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل كانت قد اعلنت في تموز/ يوليو الماضي، الترشح لمنافسة المعارضة الكويتية في الانتخابات البرلمانية، حيث وصفتهم بـ الحفنة الضالة“ التي توقعت ان تفوز "الحفنة الضالة" "بأغلبية قوية وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لان واضح انهم موقادرين يواجهوني بالإعلام فخل نتواجه بقاعة عبدالله السالم“.

وشهدت الانتخابات الكويتية التي أجريت الخميس، منافسة بين 305 مرشحين موزعين على الدوائر الخمس، بينهم 22 امرأة، واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتمكنت المرشحتان، عالية الخالد، وجنان بوشهري، من الفوز بالانتخابات بعد إعلان أغلب النتائج النهائية.

ويبلغ عدد اعضاء البرلمان الكويتي 50 عضواً وتنافس على المقاعد 305 مرشحين.