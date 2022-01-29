فرار احد قادة القسام المتهم بالتخابر مع اسرائيل وشكوك عن تسهيلات من حماس

أعلنت وزارة داخلية حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن فرار احد قادة كتائب عز الدين القسام عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاماً) المتهم بالعمالة والتخابرمع اسرائيل من مركز التوقيف بغزة صباح يوم السبت

اسرائيل اعتقلت متسلل

واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان قواته اعتقلت فلسطيني حاول اجتياز العائق من شمال قطاع غزة نحو الغلاف، لم يضبط معه أي سلاح وتم تحويله للتحقيق

حماس اتخذت اجراءات لاعتقاله

واكد نشطاء ومطلعون ان العميل الهارب لاقى تسهيلات داخلية من ادارة سجن حماس سهلت له عملية الفرار فيما كانت طائرات التجسس الاسرائيلية تغطي سماء المنطقة

وقال الناطق باسم داخلية غزة، إياد البزم، في تصريح مقتضب: إن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءاتها لإعادة توقيفه. ونشرت الشرطة البحرية، صباح السبت، تعميمًا حول هروب المطلوب للعدالة عبد الكريم أبو عودة، من أحد سجون غزة.

10 الاف دولار مكافاة

وطالبت الشرطة بغزة، من الصيادين بضرورة عدم التعاطي مع هذا الشخص لشبهة أمنية خطيرة، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عنه فور التعرف عليه.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مكافئة مالية لمن يُبلغ عن المجرم، مؤكدةً على فرض عقوبة على كل من يتعاون ويتعاطى معه في اختفائه.

حماس تستنفر قواتها

ونقل موقع الحياة برس الالكتروني عن شهود عيان بان الامن في غزة فرض عددا من الحواجز على الطرقات والمفترقات الرئيسية ودقق في هويات المواطنين المتنقلين قرب المناطق الحدودية تحسبا لمحاولة الهارب الهرب باتجاه الاحتلال الاسرائيلي، حيث انه كان معتقلا على خلفية تعاونه مع الاحتلال.\



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل لأحد قادة "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يدعى باسل صالحية الملقب بالطيار، وهو يتحدث عن تعاون الهارب ابو عودة مع الاحتلال واستخدامه اجهزة تمكن من خلالها تحديد معظم خرائط انفاق المقاومة شمال القطاع، واستغلت قوات الاحتلال هذه المعلومات بتوجيه ضربة جوية لتلك الانفاق خلال العدوان الأخير على غزة .