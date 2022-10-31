فرار القاتل.. 4 قتلى بإطلاق نار داخل منزل في أمريكا

قتل 4 أشخاص، صباح يوم الاحد، في مدينة أوروا بولاية كولورادو الأمريكية، جراء إطلاق نار من قبل شخص داخل أحد المنازل.

وأفادت الشرطة المحلية، في "أوروا"، بأنها حددت الشخص المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما، وأنه ما يزال طليقا.

وقالت شرطة المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 380 ألف نسمة، إن المشتبه به العشريني جوزيف كاستورينا، يفترض أنه صديق للمرأة المقتولة داخل المنزل.

وعثر ضباط الشرطة، لحظة وصولهم إلى المنزل، الذي حدثت فيه الجريمة، على 4 قتلى، وهم 3 رجال وامرأة، مبينين أن القتلى لقوا مصرعهم نتيجة تلقيهم رصاصات نارية.

احد أقارب المرأة المقتولة، قال لقناة أمريكية محلية، إن المشتبه به بارتكاب الجريمة، كان مختبئا داخل المنزل، وأنه قام بفتح النار على الضحايا بعد عودتهم من حفلة.

وحذرت الشرطة، من خطورة المشتبه، الذي يمتلك مسدسا، وأصدرت تنبيها للسكان بإلتزام أماكنهم، في دائرة نصف قطرها ميل، كما قامت بتفتيش الحي في الظلام.