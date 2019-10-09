فرار دواعش من سجون قسد واميركا نقلت الاكثر خطورة

قالت وسائل اعلام محلية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر من مخيم الهول، أن عدداً من عناصر تنظيم داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية قد فروا من المخيم.

وبحسب تلك المصادر فإن عدد من عناصر التنظيم الإرهابي استطاعوا الهروب من المخيم بعد إضرامهم النيران في خيامهم ضمن المخيم، وهجومهم على العناصر الأمنية التي تحرس المخيم.

وقالت "قسد" ان : القصف التركي هو محاولة من الأتراك لإحداث ثغرات في السجن لإطلاق سراح الإرهابيين

قوات سورية الديمقراطية اعلنت في وقت سابق وقف معاركها مع داعش للتفرغ لصد الهجوم التركي فيما قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه تم نقل عناصر داعش الاكثر خطورة الى خارج سورية