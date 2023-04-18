فرار رئيس الوقف السني العراقي الاسبق من السجن

فر رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من سجنه في المنطقة الخضراء المحصنة امنيا وسط بغداد حيث انتشرت قوات الامن العراقية بحثا عنه

وقالت تقارير ان كمبش هرب من سجن كرادة مريم مساء امس الثلاثاء وعلى الفور نشرت وزارة الداخلية العراقية قواتها في شوارع العاصمة بحثا عنه

وحكمت محكمة عراقية على كمبش بالحبس الشديد لأربع سنوات وفق ما افادت قبل ايام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العراقية

وقالت الهيئة ان كمبش اتهم "بمخالفة واجبات وظيفته عمدا، والتسبب في إضرار المال العام" حيث قدر "الضرر المالي بـ 47 مليار دينار عراقي" نحو 40 مليون دولار أمريكي حينها"

وقالت الهيئة ان كمبش قام بتوجيه اوامر الى هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات"

وتمكن فريق النزاهة في 21 مارس الماضي، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات مالية والتسبب بالإضرار بالمال العام.