فرار مصمم موقع اباحي ايراني الى كندا

نجح مصمم موقع إباحي ايراني على شبكة الانترنت في الفرار من سجنه الى كندا بعد منحه إذن خروج مؤقت

واعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية "ترحب كندا بأنباء انضمام سعيد مالكبور إلى عائلته في كندا".

وكان سعيد مالكبور يقضي حكما بالسجن المؤبد في إيران وقال المتحدث إن كندا سعت "من أجل اطلاق سراح السيد مالكبور" الذي يحمل إقامة دائمة في كندا. وأضاف "يسرّنا أن يكون الآن في كندا".

وفي إيران، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي للتلفزيون الرسمي "هذا الشخص مُنع من مغادرة البلد وقد غادر على ما يبدو ... عبر قنوات غير رسمية، ولم يعد".

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن اسماعيلي قوله "هذا الشخص حكم عليه بالسجن المؤبد وأمضى أكثر من 11 سنة من عقوبته".

وقال إن مالكبور حصل على إذن للخروج لثلاثة أيام (في 20 تموز/يوليو) وفي نهاية الفترة لم يعد إلى السجن".

ونشرت شقيقته تسجيل فيديو على تويتر يُظهر مالكبور في أحد المطارات. وكتبت مريم مالكبور في تغريدة "شقيقي سعيد مالكبور وصل للتو إلى كندا! الكابوس انتهى أخيرا".

وأضافت "شكرا كندا لقيادتك.

وشكرا لكل شخص قدم لنا الدعم لنا خلال هذه الفترة. سويا انتصرنا".

وتم توقيف مالكبور في كانون الثاني/ديسمبر 2008 في إيران لدى عودته لزيارة والده المريض. وتم اتهامه بإدارة موقع إباحي على الانترنت.

وحكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في آب/أغسطس 2013.

وبحسب تقارير آنذاك، وجهت له ثلاثة اتهامات بينها "تصميم وإدارة مواقع ذات محتوى للبالغين" و"الاساءة إلى قدسية الإسلام".