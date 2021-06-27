"فرانس برس": أكثر من 110 قتلى في معارك مأرب

أفادت وكالة "فرانس برس" بسقوط أكثر من 110 قتيل جراء المواجهات المتواصلة بين قوات جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي في محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد عن مسؤولين في القوات الحكومية تأكيدهم سقوط 111 قتيلا على الأقل من كلا الطرفين خلال فترة ما بين الخميس وصباح اليوم، نتيجة لشن الحوثيين هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية في المحافظة الاستراتيجية.

وذكر مسؤول في القوات الحكومية للوكالة أن هذه المناطق شهدت قتالا عنيفا وسط قصف مدفعي متبادل وغارات جوية مكثفة لطيران التحالف، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا في قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي و82 آخرين في قوات الحوثيين.

وأكد مسؤولان آخران للوكالة صحة هذه الحصيلة.

وكثف الحوثيون في فبراير حملتهم العسكرية الرامية إلى إحكام سيطرتهم على مأرب التي تشكل آخر معقد لقوات الحكومة في شمال ووسط اليمن.