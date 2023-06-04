فرانك هوغربيتس يحذر العالم: زلزال هائل في يونيو

في تحذيرٍ مثيرٍ للجدل، عاد العالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لينبه إلى خطر هزة أرضية شديدة، وصفها بأنها "هائلة"، قد تحدث خلال الأسبوع الأول من يونيو.

وفي تغريدةٍ على حسابه في تويتر، قال العالم الهولندي: "تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من يونيو. كونوا في حالة تأهب إضافي".

وأرفق هوغربيتس تغريدته بالنشرة الجيولوجية التابعة لهيئة SSGEOSK، حيث حذر من تواجد هندسة كوكبية حرجة، مشيرًا إلى أن اقتراب الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من أبريل، واكتمال القمر في نفس الوقت، حيث يمثل ذلك تحديا حقيقيًا ومرتقبًا قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير جدًا.

Mega-thrust earthquake warning for the first week of June. Be on extra alert. https://t.co/gUJibBgxM4 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 30, 2023

وعلى الرغم من أن حدوث الزلزال يعتمد على مستويات الضغط على قشرة الأرض، إلا أنه أكد مجددًا وجود احتمال لحدوث زلزال شديد القوة كسيناريو أسوأ.

واثارت تحذيرات هوغربيتس المتكررة حالة من الهلع على مستوى العالم، خاصة بعدما تحققت بعض تنبؤاته بحدوث زلازل وهزات قبل وقوعها فعليًا في الأسابيع الأخيرة.

وقد ربط هوغربيتس بين تنبؤاته وحركة الكواكب وتوافقها، ومن بين التنبؤات اللافتة توقعه للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والنازحين.

يُذكر أن هوغربيتس توقع وقوع هذا الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام. هذه التوقعات المذهلة أضافت لهجة من الجدية والاهتمام لتحذيراته، ودفعت الناس إلى متابعة تصريحاته ونشراته الجيولوجية بشكل أكبر.

