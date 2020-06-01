فرض حظر تجول ليلي في نيويورك وأوباما يندد باستخدام العنف في الاحتجاجات

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الاثنين فرض حظر تجول في أكبر مدينة بالولايات المتحدة، من الساعة 11 ليلا ولغاية الخامسة فجرا بسبب أعمال الشغب على خلفية مقتل جورج فلويد في مينيابوليس قبل أسبوع أثناء توقيفه على يد شرطي أبيض.

أعلن رئيس بلدية نيويورك فرض حظر تجول في المدينة من الساعة 11 ليلا ولغاية الخامسة فجرا بسبب أعمال الشغب على خلفية مقتل جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال شرق الولايات المتحدة).

وجاء في تغريدة لدي بلازيو "تحدثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو وحفاظا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجول في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11 ليلا ويرفع عند الخامسة فجرا".

وقد تم فرض حظر تجول في عدة مدن أخرى أبرزها شيكاغو ودنفر ولوس أنجلس وسولت ليك سيتي وكليفلاند ودالاس وإنديانابوليس. أما في واشنطن فقد تم تمديد ساعات حظر التجول المفروض ليصبح ساريا الاثنين اعتبارا من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي بدلا من الساعة 23:00.

وأثارت وفاة فلويد، الأمريكي الأسود البالغ 46 عاما والذي قضى اختناقا خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في 25 مايو/أيارموجة احتجاجات عنيفة.

أوباما يشيد بالاحتجاجات ويندد بالعنف

وندد الرئيس السابق باراك أوباما الاثنين باستخدام العنف في الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد عدم المساواة العرقية‭‭ ‬‬واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، مشيدا في الوقت نفسه بأفعال المحتجين السلميين الساعين للإصلاح.

وكتب أوباما في مقال نشرته منصة ميديام الإلكترونية أن الغالبية العظمى من المحتجين سلميون لكن "أقلية صغيرة" تعرض الناس للخطر وتُلحق الضرر بنفس المجتمعات التي تهدف الاحتجاجات لدعمها.

وقال سلف دونالد ترامب في البيت الأبيض إن العنف "يزيد من الدمار في الأحياء التي تعاني فعلا على الأغلب من نقص الخدمات والاستثمارات ويصرف الانتباه عن القضية الأكبر".

إلى ذلك، قال طبيبان قاما بتشريح لجثة جورج فلويد بناء على طلب من عائلته إن سبب الوفاة "اختناق ميكانيكي" وإن وفاته كانت جريمة قتل.

وقال الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة، خلال مؤتمر صحفي في مينيابوليس إن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة ساهمت في وفاته. وقال بادن إن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتي ضابطي شرطة على عنقه وظهره. (رويترز)