فرقة العباس القتالية تسقط 4 طائرات مسيرة في كربلاء

في ظل توافد ملايين الزائرين الشيعة إلى مدينة كربلاء، في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، أعلنت "فرقة العباس القتالية"، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة بين حرمي الإمامين الحسين والعباس.

وذكرت الفرقة وهي إحدى تشكيلات (حشد المرجعية) في بيان صحفي، أن "الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجل أنها تابعة للعدو".

وأضافت: "أدخلنا هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جدا لتأمين المنطقة الحيوية لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية".

وتشهد كربلاء الآن توافد الملايين من الزائرين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.