  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فرق عسكرية نسائية سعودية تفتتح "حفلات المودة"

فرق عسكرية نسائية سعودية تفتتح "حفلات المودة"

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:13
 فرقة استعراضية عسكرية نسائية
 فرقة استعراضية عسكرية نسائية

دشنَّ فريق “حفلات المودة الترفيهي”، فرقة استعراضية عسكرية نسائية، تعدّ الأولى من نوعها في السعودية، بمناسبة قرب “اليوم الوطني السعودي”.image

الاستعراض النسائي العسكري
وأوضح الفريق، أن انطلاقة العرض تلغريب لكلا الجنسين رجال ونساء، مبينًا أن “الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية”. وفق تقرير لموقع شاهد السعودي

ولفت إلى أن “استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخص العوائل والرجال ويتكون العرض من عدة عروض من العروض العسكرية مثل (لسلام الملكي – المشاه العسكرية – الاستعراض بالسلاح – إلقاء شعر وطني – مداهمة بسيطة)”.image

أهداف إنشاء الفرقة
وأكد الفريق، أن “إعلان العروض شهد إقبالًا شاسعًا من الناس فتقدم عدد يود بالانضمام إلى التدريب يتراوح عددهم ما بين الـمائة متدرب ومتدربة وتم اختيار منهم من هم كفاءة لإتمام العمل وتدريبهم على الخطوات الصحيحة لأداء العرض”.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن