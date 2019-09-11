فرق عسكرية نسائية سعودية تفتتح "حفلات المودة"

دشنَّ فريق “حفلات المودة الترفيهي”، فرقة استعراضية عسكرية نسائية، تعدّ الأولى من نوعها في السعودية، بمناسبة قرب “اليوم الوطني السعودي”.

الاستعراض النسائي العسكري

وأوضح الفريق، أن انطلاقة العرض تلغريب لكلا الجنسين رجال ونساء، مبينًا أن “الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية”. وفق تقرير لموقع شاهد السعودي

ولفت إلى أن “استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخص العوائل والرجال ويتكون العرض من عدة عروض من العروض العسكرية مثل (لسلام الملكي – المشاه العسكرية – الاستعراض بالسلاح – إلقاء شعر وطني – مداهمة بسيطة)”.

أهداف إنشاء الفرقة

وأكد الفريق، أن “إعلان العروض شهد إقبالًا شاسعًا من الناس فتقدم عدد يود بالانضمام إلى التدريب يتراوح عددهم ما بين الـمائة متدرب ومتدربة وتم اختيار منهم من هم كفاءة لإتمام العمل وتدريبهم على الخطوات الصحيحة لأداء العرض”.