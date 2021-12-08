فرنسا: إخلاء سبيل سعودي مشتبه به في قتل خاشقجي

أخلت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، سبيل مواطن سعودي ألقي القبض عليه صباح أمس الثلاثاء، في مطار شارل ديغول في باريس، للاشتباه بصلته في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

وقالت السفارة السعودية في باريس مساء الثلاثاء إن الشخص المذكور لا علاقة له بالقضية، وطالبت بإطلاق سراحه.

وأفادت مصادر أمنية فرنسية بأن إدراج الرجل السعودي على لائحة المطلوبين تم بناء على مذكرة اعتقال تركية صدرت في عام 2019.

وقد ذكرت إذاعة "آر تي إل" الفرنسية أن الشخص المشتبه به يدعى خالد العتيبي وهو عضو سابق بالحرس الملكي السعودي، واعتقل قبيل صعوده إلى رحلة جوية متجهة إلى الرياض.

وهذا الاسم معروف من قبل، فقد ورد في لوائح الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، على أنه ضالع في عملية قتل خاشقجي.

ووفقا للقانون الفرنسي لدى السلطات الفرنسية 48 ساعة من لحظة اعتقال الرجل للتأكد من هويته ، وبناء على ذلك إما إطلاق سراحه أو تأكيد وتمديد اعتقاله تمهيدا لاتخاذ إجراءات تسليمه للجهة التي تطالب به.

ويعد العتيبي البالغ من العمر 33 عاما واحدا من 26 سعوديا مطلوبين لدى تركيا بشأن مقتل خاشقجي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد رفضت طلبًا بتسليم السيد العتيبي إلى تركيا، حيث يُحاكم غيابيا في اسطنبول بتهمة القتل العمد.