فرنسا.. اعتقال أربعة مدراء سابقين لـ "مركز الزهراء" الشيعي

أفاد مصدر قضائي بأن 4 مدراء سابقين لمركز شيعي كبير في فرنسا اعتقلوا للاشتباه في استمرارهم في إدارة المركز رغم حله بسبب دعم مزعوم لـ"الجهاد المسلح".

وقد أغلقت الحكومة الفرنسية المركز في مارس من العام الماضي بسبب دعوات مزعومة للجهاد المسلح والتغاضي عن العنف من قبل "حزب الله" ومنظمات أخرى، كما يُزعم أن المركز قام بنشر خطاب الكراهية ومعاداة السامية والتحريض على العنف.

وقال المصدر القضائي إن أربعة قادة سابقين للمركز اعتقلوا الثلاثاء رغم إطلاق سراح أحدهم لأسباب صحية.

ويحقق المدعون الفرنسيون مع المجموعة بشأن "المشاركة في جمعية منحلة أو الحفاظ عليها".

وقالت النيابة العامة إن الأربعة متهمون بإلقاء خطب تحريضية في المركز وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.