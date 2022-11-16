فرنسا: اغلاق قضية ضد اتهام محمد بن زايد بارتكاب جرائم حرب

اغلق القضاء الفرنسي يوم الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 قضية ضد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، متعلقة بدعوى قدمت أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس وذلك في اطار الحرب على اليمن حيث ان دولة الامارات تعمل ضمن التحالف العربي ضد الانقلابيين الحوثيين

ووفق ما نقلت وكالة انباء "فرانس برس"، فقد لاحظت محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أنه "ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى"

ويتقاطع قرار محكمة النقض الفرنسية مع قرار محكمة الاستئناف الصادر في يناير القاضي بإسقاط الدعوى، في اتهام بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب"

وفي 2018 رفع 6 يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليا للعهد، إلى العاصمة الفرنسية ، مستغلين اختصاص القضاء الفرنسي العالمي " بأكثر الجرائم خطورة وتمكنه من ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.