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فرنسا: "السترات الصفراء" تسعى لاعطاء زخم جديد لتحرجها

فرنسا: "السترات الصفراء" تسعى لاعطاء زخم جديد لتحرجها
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