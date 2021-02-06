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فرنسا: انفجار عنيف يهز بوردو (فيديو وصور)

منشور 06 شباط / فبراير 2021 - 09:41
انفجار عنيف يهز مدينة بوردو الفرنسية
انفجار عنيف يهز مدينة بوردو الفرنسية

هز انفجار عنيف مدينة بوردو الفرنسية اليوم السبت، جراء انفجار وقع في مبني سكني، وأفادت وسائل إعلام بأنه نجم عن الانفجار ثلاث اصابات، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين

ووفقا لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، وقع الانفجار في الطوابق العلوية لمبنى يقع في حي شارتون بالقرب من ميدان بيكارد وسط المدينة.

وبحسب القناة، وصلت فرق الاطفاء وشرطة المدينة إلى مكان الحادث وعثر رجال الإنقاذ على ثلاثة مصابين بجروح طفيفة، وجاري البحث عن مواطنين آخرين.

وبحسب صحيفة "سود ويست"، يعتقد أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز.

في المقابل أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن التحقيقات جارية في أسباب الانفجار. 

 

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