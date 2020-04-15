فرنسا تأسف لقرار ترامب بقطع تمويل "الصحة العالمية"

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي اليوم الأربعاء إن فرنسا تأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية.

وكانت ندياي تتحدث بعد اجتماع لمجلس الوزراء قرر حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.

وندد قادة العالم اليوم الأربعاء بقرار ترامب وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا، مطالبين بالتعاون والاتحاد.