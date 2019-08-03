فرنسا تبحث عن شيخة اماراتية سرقت مجوهرات بـ 1.6 مليون يورو

تبحث قوات الامن الفرنسية عن "اميرة" اماراتية بعد ان سرقت مجوهرات بقيمة 1.6 مليون يورو

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن أحد مصادرها بأن المرأة المشتبه بها قصدت مساء الثلاثاء صائغا في باريس، ونجحت في إفراغ علبة مجوهرات من محتواها واستبدالها بقطع شوكولاتة في غفلة من المجوهراتي، قبل أن تقدم وعدا للأخير بأنها ستدفع ثمنها في اليوم التالي، على أن يحجز لها العلبة ويضعها جانبا.

وتعتقد الشرطة الفرنسية ان السيدة محتالة وتنتحل هوية شيخة اماراتية وانها نجحت في ايهام الصائغ بهويتها المزيفة

واكتشف الصائغ حيلة المرأة بعد مرور يومين، حيث أن قلقه من عدم استلام المبلغ الموعود دفعه لتفقد علبة المجوهرات، ليجد أنها مملوءة بقطع الشوكولاتة.