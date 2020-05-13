فرنسا تبقي على الضوابط الحدودية مع ألمانيا حتى منتصف يونيو

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستبقي على إجراءات الرقابة على الحدود مع ألمانيا حتى منتصف يونيو المقبل

لكن الوزير الفرنسي أضاف، أنه "بالرغم من الإبقاء على مراقبة الحدود إلا أنه سيكون هناك تخفيف في الإجراءات لمساعدة الحياة اليومية لمن يضطرون للعبور بشكل منتظم".

وقبل ذلك قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن بلاده ستبدأ تخفيف بعض الضوابط الحدودية المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا اعتبارا من السبت.

وأضاف أنه سيتم مد أجل تطبيق الضوابط الحدودية العامة المتفق عليها مع فرنسا وسويسرا والنمسا، والمقرر أن ينتهي العمل بها يوم 15 مايو الجاري، حتى 16 يونيو المقبل، لكن سيعاد فتح أكبر عدد ممكن من المعابر.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت ضوابط على الحدود بينها للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على اقتصادات أوروبا والعالم