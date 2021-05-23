باريس وواشنطن: حل الدولتين لتلافي "الفصل العنصري" وضمان مستقبل إسرائيل

"في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد من "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وقال خلال مقابلة صحافية "في مدن إسرائيلية تواجه سكان من الطرفين" في إشارة ألى صدامات في الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.

وأضاف "هي المرة الأولى التي يحصل ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

ونبه وزير الخارجية الفرنسي من "خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن. حتى إطالة الوضع الرهن قد يؤدي إلى ذلك".

وشهدت مدن مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وفلسطينيون أعمال عنف ومواجهات كما حصل في اللد فيما كانت إسرائيل في مواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ويحترم الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ الجمعة وقفا لإطلاق النار بعد عدة أيام شهدت غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا "يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي. يجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة" مرحبا بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن "التزامه ضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت بدأت تزول".

بلينكن: دولة يهودية وديمقراطية

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إنه "كان من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء العنف في أسرع وقت ممكن".

وأضاف في حوار مع شبكة "أيه بي سي" الأميركية، أن حل الدولتين هو "الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وأيضا "السبيل الوحيد لمنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".

وأشار بلينكن إلى أنه بعد 11 يوما من التصعيد العسكري، كان من المهم وقف إطلاق النار، وذلك لبناء "شيء أكثر إيجابية"، والآن على الجميع "التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة وإعادة الإعمار.

وأكد على أهمية البدء في "إجراء تحسينات حقيقية في حياة الناس، وذلك حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بشكل متساو في الأمن والسلام والكرامة".