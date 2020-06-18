فرنسا تتهم البحرية التركية بالتحرش بسفنها

قال مسؤول عسكري تركي كبير، اليوم الأربعاء، إن الزعم بأن البحرية التركية تحرشت بسفينة حربية فرنسية في مهمة لحلف الأطلسي “غير صحيح بالمرة”، نافيا ما أعلنه مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية.

وقال المسؤول التركي إن السفينة الحربية الفرنسية لم تجر أي اتصالات بالسفينة التركية أثناء الواقعة.

وأضاف “تركيا تفي اليوم بالتزاماتها كحليف مثلما كانت دائما… نشعر بحزن لوصول الأمر إلى هذه المرحلة”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اتهمت فرنسا البحرية التركية بالتصرف بطريقة “عدائية” تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان شديد اللهجة، إن انتهاكات الحظر ولا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. (رويترز)