فرنسا تحاكم رجال امن اعتدوا على "السترات الصفراء"

تنوي باريس محاكمة بعض رجال الامن والشرطة بتهمة الاعتداء على المحتجين في صفوف الستر الصفراء

واعلن المدعي العام في باريس ريمي هيتز إن بعض عناصر الشرطة سيواجهون محاكمة بسبب عنف الشرطة

واشار المدعي العام في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرت الجمعة، "تم فتح 174 تحقيقا مرتبطا بقوات الأمن في باريس" و “سيتم إحالة بعض أفراد الشرطة لمحكمة جنائية بحلول نهاية العام.”.

أشار هيتز إلى أن العديد من الحالات تتعلق باستخدام الشرطة للقذائف المطاطية، مضيفًا أنه لم يتم توجيه تهم أولية لأي شرطي حتى الآن.

ويوم 25 ايار ماي اشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب في باريس ومدينة أميان بشمال فرنسا اليوم السبت مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة في أسبوعها الثامن والعشرين على التوالي.

وذكر مكتب رئيس شرطة اميان أن شرطة المدينة، وهي مسقط رأس الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو 1200 متظاهر بعدما رشق محتجون الشرطة بالحجارة، وهاجموا فروع بنوك محلية، وأضرموا النار في صناديق القمامة.

واحتجزت الشرطة الفرنسية 27 شخصا بالمدينة.

وبعد 6 أشهر من انطلاقها يبدو أن الحركة، التي تشكلت للاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة وما تقول إنه عدم اكتراث من جانب الرئيس، فقدت زخمها، وفقا لرويترز.

وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 12500 متظاهر خرجوا للشوارع في أنحاء فرنسا وهى أدنى نسبة إقبال منذ بداية الاحتجاجات التي سجلت مشاركة أكثر من 300 ألف شخص بأنحاء البلاد في ذروتها خلال نوفمبر تشرين الثاني.

وأعاقت المظاهرات، التي بدأت اعتراضا على زيادات ضرائب الوقود، مساعي ماكرون لطرح جدول زمني لعدد من الإصلاحات وأجبرته على تقديم تنازلات مكلفة.