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فرنسا تحذر لبنان من خسارة المساعدات مع استمرار عدم تشكيل حكومة

فرنسا تحذر لبنان من خسارة المساعدات مع استمرار عدم تشكيل حكومة
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