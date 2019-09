فرنسا تدخل على خط الوساطة بين اميركا وايران

سررت اليوم بلقاء الرئيس الفرنسي @emmanuelmacron، وكانت فرصة لشكر #فرنسا على دعمها الدائم لاستقرار #لبنان أمنيا واقتصادياً.

