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فرنسا تدين قرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية بالضفة

فرنسا تدين قرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية بالضفة
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