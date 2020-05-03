فرنسا تستثني القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وبريطانيا من الحجر

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد عدم فرض حجر على “جميع الأشخاص، مهما كانت جنسيتهم، القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة”.

وكان وزير الصحة أوليفييه فيران قد أكد السبت أن تدابير الحجر التي تضمنها مشروع قانون تمديد حال الطوارئ الصحيّة، ستطبق على “الأشخاص الوافدين إلى التراب الوطني أو أحد أقاليم ما وراء البحر”.

وأضافت رئاسة الجمهورية أنه بالنسبة للحالات الأخرى، على غرار الفرنسيين أو الأوروبيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة، ستحدد وزارة الخارجية الإجراءات التي تخصهم “في الأيام القادمة”.

وقررت الحكومة الفرنسية السبت تمديد حال الطوارئ الصحيّة لشهرين، ليصبح موعد انتهائها يوم 24 تموز/يوليو، وأوضحت قليلا الإطار المتوقع لرفع الحجر اعتبارا من 11 أيار/مايو، خصوصا في ما يتعلق بمتابعة المصابين بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا زاد 135 شخصا يوم الأحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 24895.

وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الخاضعين للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة يواصل التراجع.

وانخفض عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات من 25827 يوم السبت إلى 25815 يوم الأحد وتراجع العدد في وحدات الرعاية الفائقة من 3827 إلى 3819 شخصا.

