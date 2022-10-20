فرنسا تستعيد 55 امرأة وطفلا من مخيمات في سوريا

اعلنت باريس، التي طالما واجهت انتقادات لتخليها عن عائلات الجهاديين الفرنسيين في سوريا، انها أنجزت عملية جديدة شملت اعادة 55 امرأة وطفلا.من هؤلاء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الخميس، انه تمت اعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يديرها أكراد بشمال شرق سوريا ويحتجز فيها جهاديون.

واوضح بيان الوزارة انه تمت احالة القصّر الذين ولد كثيرون منهم في سوريا، الى أجهزة رعاية الطفولة حيث "سيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية".

واضاف انه جرى تسليم النساء الى السلطات القضائية، علما انهن توجهن طوعا الى مناطق سيطرة الجهاديين في العراق وسوريا وتم اعتقالهن بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عام 2019.

وقدمت الخارجية شكرها الى "السلطات المحلية في شمال شرق سوريا لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة"، في إشارة الى الإدارة الذاتية الكردية.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادانت باريس في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب امتناعها عن اعادة عائلات جهاديين فرنسيين محتجزين في سوريا.

وردت فرنسا حينها قائلة انها لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك، مؤكدة استعدادها لإعادة المزيد من هذه العائلات “كلما سمحت الظروف بذلك”.

واعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي مطلع الشهر الجاري ان بلاده اعادت حوالى 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات جهادية، موضحا ان من بينهم 77 قامت السلطات باعادتهم بشكل رسمي.(البوابة- مصادر متعددة)