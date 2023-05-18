فرنسا تصادر الملايين من جماعة الاخوان المسلمين

اعلنت السلطات القضائية الفرنسية عن مصادرة وتجميد ما قيمته 25 مليون يورو عائدة لجماعة الاخوان المسلمين على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة.

ولا يمارس تنظيم الاخوان اي نشاطات تحت اسمه المعروف جماعة الاخوان المسلمين انما يستعيض عن ذلك باسماء جمعيات ومؤسسات دينية وخيرية وثقافية و اجتماعية تنشط في فرنسا، وتروج لأفكار الجماعة

وتقول صحيفة "فيغارو" الفرنسية ان الاجهزة الامنية الفرنسية تجري تحقيقا واسع النطاق حول مصادر تمويل جماعة الإخوان والمؤسسات التي تعمل لخدمتها وخدمة اهدافها في فرنسا

وتشير التقارير الى ان الامن الفرنسي صادر 20 صندوق هبات خاص اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة بالتزامن مع صدور قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية.

وحسب التحقيقات فان الصناديق أنشئت عام 2008، وقد استغلها الإسلام السياسي لتمويل أنشطته المختلفة بعيدا عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة.