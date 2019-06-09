فرنسا تصدر 400 ألف تأشيرة دخول للمغاربة في 2018

قال جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، إن المغاربة يحصلون سنوياً على عدد مهم من تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي، وباتوا يحتلون المرتبة الثانية بعد الصين.

وأضاف لو دريان، في ندوة صحافية عقدها اليوم السبت في الرباط رفقة نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن فرنسا لم تصدر في تاريخها تأشيرات للمغاربة كما حصل العام الماضي.

وحسب المسؤول الفرنسي فإن عدد التأشيرات التي حصلها على المغاربة خلال السنة الماضية تجاوز 400 ألف تأشيرة، وقال إنه رقم مهم سيتم تجاوزه السنة الجارية.

وأضاف لودريان، جواباً على أسئلة الصحافيين حول موضوع تأخر البت في طلبات "الفيزا": "نحن ضحية لنجاحنا؛ لكنني مبتهج لهذا الوضع لأن عدد التأشيرات التي تمنح للمغاربة يرتفع سنوياً بـ10 في المائة، وهذا يظهر تنافسية العلاقات بين المغرب وفرنسا".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي المغاربة إلى تفهم الوضع في القنصليات، وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات تستوجب المعالجة، وأكد أن الموظفين المكلفين بذلك يعملون بأقصى ما يمكن لمعالجة الطلبات في وقت مقبول.

وكان موضوع تأخر البت في طلبات الحصول على تأشيرات عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا، وغياب مواعيد خلال الفترة الحالية، أثير في البرلمان المغربي قبل أيام، وهو ما دفع وزارة الخارجية إلى عقد لقاءات للجن المشتركة مع الدول المعنية.

وأثر هذا الأمر سلباً على مساعي عدد من المغاربة الراغبين في السفر خارج البلاد خلال شهري يونيو ويوليوز. ويرجع هذا الوضع إلى عدم تعبئة السلطات القنصلية الأجنبية لما يكفي من الموارد البشرية للاستجابة للطلب المتزايد على تأشيرة شينغن قصيرة المدى، خصوصاً في فترة الصيف الحالية.

وتظهر الوكالات الخاصة بتلقي طلبات الحصول على تأشيرة شنغن غياب مواعيد في شهري يونيو ويوليوز وغشت بالنسبة لأغلب الدول الأوروبية، ما يعني أن على الراغب في الحصول على "الفيزا" أن ينتظر نهاية غشت أو بداية شتنبر للتقدم بطلب.