المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

فرنسا تعتزم اعادة اطفال الدواعش المحتجزين لدى اكراد سوريا

فرنسا تعتزم اعادة اطفال الدواعش المحتجزين لدى اكراد سوريا
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 