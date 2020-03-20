فرنسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا والصين تساعد اوربا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا، 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 450 حالة بزيادة 21%، وهي زيادة أقل حدة منها في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع في البلاد خلال اليوم الماضي من 372 إلى 450 حالة، وذلك بعد أن بلغت زيادة عدد المتوفين حسب حصيلة مساء أمس الخميس 108 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد العام للإصابات بالعدوى ارتفع خلال اليوم بواقع 1617 حالة، حيث وصل إلى نقطة 12612 بعد أن كان على مستوى 10995.

قالت الشرطة الفرنسية في باريس ‬إنها ستعزز إجراءات التفتيش في محطات القطارات بالعاصمة اعتبارا من الجمعة في الوقت الذي تكثف فيه السلطات إجراءات الإغلاق في محاولة لوقف تفشي كورونا.

وأضافت الشرطة أن أي راكب لا يحمل الوثائق اللازمة لتبرير رحلته قد يواجه غرامة قدرها 135 يورو (145 دولارا).

وحذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، المواطنين من أن الحكومة ستشدد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية الخاصة بتفادي انتشار فيروس كورونا.

وبخصوص المواطنين الفرنسيين المحاصرين في الخارج أكد لو دريان لإذاعة فرانس إنفو، اليوم الجمعة: "المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن، لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر"، مضيفا أن "الأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم".

وحث لو دريان أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء حاليا حيث يتواجدون.

وأفادت وزارة الصحة الفرنسية بأن 1297 شخصا تعتبر حالاتهم حرجة وهم بحاجة إلى معدات طبية خاصة لاستمرار الحياة.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة المتوفين بالعدوى.

الصين تساعد اوربا

بعد إيطاليا التي بعثت لها معدات طبية منذ أيام، أرسلت الصين الأربعاء مليون قناع طبي واق لفرنسا للتصدي لفيروس كورونا الذي خلف أكثر من 200 ألف إصابة حول العالم. وأعلنت المصالح الطبية الفرنسية هذا الأسبوع أن البلاد تعاني من نقص كبير في المستلزمات والأقنعة الطبية والمواد المطهرة مع سرعة انتشار المرض على أراضيها.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الأربعاء أن بكين أرسلت مليون قناع واق لفرنسا للتصدي لوباء كورونا الذي خلف فيها أكثر من 7700 إصابة و175 وفاة.

وأوضحت الوكالة بأن ذلك كان هبة من مجموعتين خيريتين صينيتن لمساعدة فرنسا التي تواجه نقصا في المعدات الطبية لمواجهة الوباء. وتم إرسالها جوا إلى بلجيكا.

من جهتها أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في بيان أن طائرة شحن هبطت في لياج (بلجيكا) محملة بالأقنعة الواقية لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا. ولم يتم كشف أي أرقام.

وأرسلت فرنسا الشهر الماضي 17 طنا من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ كانون الأول/ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعا كبيرا لتفشي الوباء.

وأرسلت بكين المتهمة بالتأخر في التحرك لدى ظهور الفيروس، خبراء ومعدات إلى إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا.