فرنسا تمنع رعايا تونس والجزائر من الاحتفال بكأس العرب

منعت السلطات الامنية الفرنسية رعايا الجزائر وتونس من الاحتفال ببطولة كان العرب بعد ان وصل فريقا البلدين الى المباراة النهائية في البطولة التي تحتضنها دولة قطر

اجراءات امنية صارمة

ونقل راديو مونتيكارلو الفرنسي عن مصادر بأن السلطات المحلية، فرضت إجراءات أمنية تندرج تحت مسمى “صارمة”، فقط لمنع الجماهير الجزائرية والتونسية من الاحتفال في العاصمة باريس أو مارسيليا، بعد تحديد هوية بطل كأس العرب 2021، المقامة على الأراضي القطرية.

قرار رسمي فرنسي بمنع الاحتفالات

وقالت قيادة الشرطة في العاصمة باريس، أنها اتخذت قرارا رسميا، بغلق شارع “الشانزليزيه” الشهير وتطويق محيطه بحواجز أمنية، بداية من الساعة الحادية عشر قبل ظهر سبت نهائي كأس العرب، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لقطع الطريق على الجالية الجزائرية والتونسية، في الاحتفالات المتوقعة بعد الديربي المغاربي.

تجاوزات من الجاليات

وتقول السلطات الفرنسية ان هذا القرار منعا لما حدث سابقا في باريس من اشتباكات مع الشرطة، وصلت لحد اقتحام الممرات المرورية وقذف الألعاب النارية والدخان تجاه أفراد الأمن.

وفي الختام، شدد البيان الأمني على ضرورة الانصياع للإجراءات المشددة، وذلك لتجنب التعرض للاعتقال أو غرامة مالية كبيرة، لأي مشجع سيخالف التعليمات، بالاحتفال في محيط شانزليزيه أو وسط مدينة مارسيليا، دون الكشف عن تفاصيل أدق حول مدة عقوبة السجن أو قيمة غرامة المخالفة.

اليمين منزعج من التعبير عن الهوية

لكن صحيفة الشروق الجزائرية تنظر الى الامر من زاوية اخرى :

“كأس العرب تزعج اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يخوض سباقا ساخنا في الانتخابات الرئاسية”، لافتة إلى أن خروج الجمهور الرياضي العريض للجزائر و بدرجة أقل تونس، ما هو إلا للتعبير عن الهوية، لكن هذا الأمر “يُزكم أنوف المتطرفين في فرنسا”.