مناورات عسكرية يونانية- فرنسية مشتركة بالمتوسط في خضم توتر مع تركيا

تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الأيام القليلة الماضية بسبب خلافات حول السيادة على موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

قالت مصادر دفاعية إن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع قوات يونانية قبالة جزيرة كريت الجنوبية يوم الخميس، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن التنقيب في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتدريب الخميس أول دليل على التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود بلاده مؤقتا في شرق المتوسط.

ودعت فرنسا تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها.

وناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع في المنطقة مع ماكرون عبر الهاتف يوم الأربعاء.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية يوم الخميس إن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط.

وقالت مصادر عسكرية يونانية إن الفرقاطة والطائرتين وصلتا كريت في وقت سابق يوم الخميس ونفذت مناورات مشتركة مع قوات يونانية.

وقال ميتسوتاكيس على تويتر باللغة الفرنسية بعد الاتصال مع ماكرون ”إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان ومدافع متحمس عن القيم الأوروبية والقانون الدولي“.

وتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الأيام القليلة الماضية بسبب خلافات حول السيادة على موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

وأرسلت تركيا في الايام الاخيرة سفينة لإجراء مسح زلزالي في المنطقة في خطوة وصفتها اليونان بأنها غير قانونية.

وأفاد الإخطار الذي أصدرته البحرية التركية بأن السفينة أوروتش رئيس ستعمل في المنطقة على مدى الأسبوعين المقبلين.

والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في المنطقة. وتسبب إخطار تركي مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين نُزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مما دفع تركيا إلى تعليق عملياتها.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الجمعة إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تنفذ وعودها بشأن هذه المسألة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه رأس اجتماعا للمجلس الحكومي للشؤون الدفاعية يوم الاثنين بحث ”سبل الرد على الاستفزاز التركي“.

وبعد الاجتماع أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليونانية بيانا يحث تركيا على ”الوقف الفوري للأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة“.

ورفضت تركيا يوم الاثنين اعتراضات اليونان على عمليات التنقيب التي تقوم بها في المنطقة المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط وقالت إنها ستواصل العمليات هناك.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوجود العسكري التركي في المنطقة والذي لم تخض في تفاصيله لا يهدف إلى تصعيد التوتر وإنما هو فقط لأغراض دفاعية.

وفي وقت سابق قال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابتريتس للتلفزيون الرسمي إن أثينا مستعدة للدخول في حوار بناء مع تركيا بشأن الخلافات بين البلدين.

ويشمل الإخطار الذي أصدرته البحرية التركية منطقة من البحر تقع جنوبي أنطاليا في تركيا وغربي قبرص. وسيكون ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس آب.

وكتب وزير الطاقة التركي فاتح دونميز على تويتر يقول إن السفينة أوروتش رئيس وصلت بالفعل إلى موقع العمل بعد أن غادرت مرساها قبالة أنطاليا.

والمسوح الزلزالية جزء من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات. وتركيا واليونان على خلاف أيضا حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.

وجاء إعلان أردوغان عن أعمال التنقيب الجديدة بعد أن وقعت مصر واليونان اتفاقا يوم الخميس لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق المتوسط.

وقال دبلوماسيون في اليونان إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا تم التوصل إليه العام الماضي بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا. لكن أردوغان قال إن تركيا ستحافظ ”بحزم“ على اتفاقها مع ليبيا.